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В Україні в четвер, 24 квітня, будуть дощі в деяких регіонах. При цьому в більшості областей температура повітря буде достатньо високою

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

24 квітня над Україною буде тепла повітряна маса, проте на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу. Вночі опадів не буде, але вдень — у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині можливі дощі з грозами.

Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла. Вдень — від 21 до 26 градусів вище нуля, в Карпатах та на узбережжі морів — від 15 до 20 градусів тепла.

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла. Вдень від 21 до 26 градусів тепла. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. Вдень у Києві — від 23 до 25 градусів вище нуля.

Слід додати, що також синоптики попередили про пожежну небезпеку на 24-26 квітня у північних, центральних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській (24-25 квітня у Волинській) областях.