Завтра в Украине ожидается до +27 градусов

фото: freepik.com

Завтра еще будет очень теплая, даже жаркая погода, а вот в субботу за холодным фронтом начнет поступать значительно свежее воздух.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в пятницу, 25 апреля, в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +20…+27 градусов.

Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсюду в Украине.

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22…+24 градуса. Однако во второй половине дня или даже к вечеру в столице есть вероятность грозового дождя.

В воскресенье в большинстве регионов ожидается прохладная погода, ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе.