Россия вывела в Черное море корабли, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр"

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В среду утром, 23 апреля, российская армия держит в акватории Черного моря два корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 12 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют три вражеских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Напомним, на Запорожье разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику оккупантов.

Недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".