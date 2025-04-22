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22 апреля 2025, 23:50

"Пусть надевают юбки": военный раскритиковал уклонистов

22 апреля 2025, 23:50
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Фото: YouTube
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Военный 67 ОМБр высказался в отношении мужчин, которые уклоняются от военной службы. По его мнению, им следует надеть юбки

Такое видео появилось на странице 67 ОМБр, передает RegioNews.

На странице 67 ОМБр в социальной сети был опубликован отрывок из интервью военного. Друг Яворок здесь говорит, что мужчинам, которые жалуются на действия ТЦК и не хотят идти на службу, нужно "надеть юбки".

"Возможно, я получу в комментариях кучу негатива, но сейчас все обсуждают ТЦК, какие они нехорошие и тому подобное. Я ввел бы закон: те, кто не хотят идти служить, пусть одевают юбки. Вот кто носит юбку, ТЦК тех не трогает", - сказал военный.

Следует отметить, как сообщало ТСН, только в столице с начала прошлого года из ТЦК и СП поступило 83077 обращений по установлению места нахождения и доставки лиц для составления в отношении их административных протоколов. Известно, что доставлены в ТЦК 13 311 человек. Это значит, что в Киеве ТЦК нужно найти еще около 70 тысяч человек.

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