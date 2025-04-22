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22 квітня 2025, 13:53

У Telegram нова схема аферистів: жертвами можуть стати підлітки

22 квітня 2025, 13:53
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Ілюстративне фото
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Аферисти вигадали нову схему в популярному месенджері. Тепер шахраї через фейковий бот намагаються виманити особисті дані учасників вступної кампанії

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Українців попередили про нову шахрайську схему в Telegram. Шахраї через створеного бота намагаються виманювати особисті дані учасників НМТ. "Офіційний" бот обіцяє абітурієнтам нібито повідомляти дату й місце проведення тестування. Однак для цього користувачів просять ввести персональні дані (ім'я, прізвище, адресу проживання тощо).

В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, що також шахраї поширюють фейкові відео з нібито "відгуками" про цього бота. Абітурієнтів та їхніх батьків і вчителів закликають не переходити за підозрілими посиланнями.

Вся інформація про іспит буде лише в особистому кабінеті учасника тестування.

Нагадаємо, раніше повідомляли про іншу схему шахраїв у Telegram. Схема полягає в тому, що користувачам відправляють фейкові голосові або відеоповідомлення. Таким чином, люди отримують повідомлення, де нібито їхні знайомі просять гроші. Українців закликають у випадках підозрілих повідомлень - дзвонити людині і уточнювати інформацію особисто.

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