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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram. Мошенники из-за созданного бота пытаются выманивать личные данные участников НМТ. "Официальный" бот обещает абитуриентам якобы уведомлять дату и место проведения тестирования. Однако для этого пользователей просят ввести персональные данные (имя, фамилию, адрес проживания и т.п.).

В Украинском центре оценивания качества образования говорят, что мошенники также распространяют фейковые видео с якобы "отзывами" об этом боте. Абитуриентов и их родителей и учителей призывают не переходить по подозрительным ссылкам.

Вся информация об экзамене будет только в личном кабинете участника тестирования.

Напомним, ранее сообщали о другой схеме мошенников в Telegram . Схема состоит в том, что пользователям отправляют фейковые голосовые или видеосообщения. Таким образом, люди получают уведомление, где якобы их знакомые просят деньги. Украинцев призывают в случаях подозрительных сообщений – звонить человеку и уточнять информацию лично.