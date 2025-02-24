Стало відомо, якою буде погода в Україні у березні

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Весна 2025 року очікується теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів

Як передає RegioNews, про це ТСН розповіла синоптикиня Віра Балабух.

За її словами, у 2025 році весна буде теплішою приблизно на 1-2 градуси, але можливі періоди похолодання. Синпотикиня зазначає, що кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

У березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7 градусів на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4 градусів на сході України.

Перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середню місячну температуру повітря у проміжку від нуля до +6 градусів. У горах значно менше – в межах -3 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, де завтра в Україні вдарить мороз до -16 градусів.