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18 квітня 2025, 21:50

"Ми просто вмиємо руки": Трамп заявив, що США можуть припинити мирні переговори щодо РФ та України

18 квітня 2025, 21:50
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Фото: YouTube
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Трамп заявив, що США можуть відмовитися від зусиль щодо миру в Україні. За його словами, США не будуть терпити затягування процесу

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що може припинити "мирні зусилля", якщо "сторони" (РФ або Україна) будуть ускладнювати процес. Про це він сказав, коли журналісти попросили прокоментувати заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Дональд Трамп наголосив, що конкретного дня, коли це станеться, в планах немає. Проте Білий дім хоче, щоб це сталося якомога швидше.

"Якщо з якихось причин одна з двох сторін дуже ускладнить це (мирний процес. – Ред.), ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди". І ми просто вмиємо руки. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити", - каже Трамп.

Також він заявив, що підтримує слова Рубіо про те, що США не будуть терміти затягування мирного процесу. Проте він додав, що, на його думку, "є всі шанси вирішити проблему".

При цьому в Кремлі говорили, що не бачить "чітких контурів" угоди з США щодо України. За словами прессекретаря диктатора Путіна Пєскова "є політична воля рухатися в цьому напрямку.". За його словами, в США та РФ є "змістовні контакти".

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