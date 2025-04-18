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Інсайдери Bloomberg повідомили, що включає в себе мирна угода, яку пропонують американці. Експерти називають це не завершенням війни, а її заморожуванням

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, передає RegioNews.

За інформацією джерел, США вже представили європейським союзникам пропозиції щодо мирної угоди між Україною та РФ. Зазначається. що йдеться про умови для припинення бойових дій і пом’якшення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.

Джерела повідомили журналістам, що пропозиція США є фактично "заморожуванням війни", а території, які Москва окупувала, залишаться під контролем РФ. При цьому питання про вступ України до НАТО буде "зняте з обговорень".

"Чиновники підкреслили, що переговори будуть суперечливими, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки… є важливим", - пишуть у Bloomberg.

Нагадаємо, що попри перемовини про мир Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Зокрема, 13 квітня російські військові вдарили балістичними ракетами по центру Сум, внаслідок чого понад 20 людей загинуло. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ хоче саме такого терору, і затягує війну. Український лідер наголосив, що потрібна жорстка реакція світу і тиск на агресора.