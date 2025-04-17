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17 квітня 2025, 18:36

Зеленський попередив про можливі удари РФ по енергетиці

17 квітня 2025, 18:36
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фото: з відкритих джерел
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Росія готується до нанесення нових ударів по енергетичній інфраструктурі України

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з енергетиками, передає RegioNews.

"Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії", – заявив глава держави.

Зеленський запевнив, що захист енергетичної системи триватиме.

"Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що третю зиму повномасштабної війни вдалося пройти без блекауту.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ Литви Будріс попереджав, що Росія може влаштувати жорстку атаку проти України на Великдень. В українському дипломатичному відомстві зазначили, що нічого не можна виключати.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України посилить заходи безпеки на Великдень, екіпажі поліції будуть наближені до місць богослужінь.

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