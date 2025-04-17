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За словами президента, є дані від розвідки, які говорять про співробітництво Китаю з РФ. Хоча раніше китайський лідер запевняв, що такого не буде

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За словами президента України, є інформація від розвідників про те, що Китай постачає Росії артилерією та порох. Також він додав, що китайці займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.

Зеленський нагадав, що китайський лідер Сі Цзіньпін давав слово, що зброї продавати і відправляти в Росію не буде. Однак, зазначив Зеленський, зараз ми бачимо іншу інформацію.

"У нас вже є факти про цю роботу Китаю та Росії на посилення їх обороноздатності і це погані факти", - сказав президент України.

Нагадаємо, що раніше в Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці росіян. За словами президента України Зеленського, відомо, що близько 150 громадян Китаю воює на боці РФ проти нашої держави.

При цьому в Китаї потім відреагували на ці заяви України. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь зявив, що, мовляв, треба утримуватися від "безвідповідальних заяв". Він також заявив, що Китай завжди каже своїм громадянам триматися подалі від конфліктів в інших країнах, а тим паче - від участі в них.