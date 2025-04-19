Иллюстративное фото

В СМИ рассказали о том, какие идеи у американских властей по "мирному соглашению". В частности, Белый Дом готов рассмотреть вопрос о признании Крыма

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает RegioNew.

В издании отметили, что признание Крыма российским – это последний сигнал о том, что президент США Дональд Трамп хочет прекратить огонь в Украине и закрепить соглашение. Однако окончательное решение еще не принято.

В то же время, в Белом Доме и Государственном департаменте не ответили на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. При этом один из чиновников сказал, что планы США, которые необходимо дополнительно обсудить с Украиной, не будут "окончательным урегулированием". В частности, потому что европейские союзники не готовы признать российскими территории, которые оккупировала Москва.

Источники журналистов отметили, что эти переговоры все равно не будут иметь смысла, если Кремль не согласится прекратить боевые действия. Ведь для соглашения также важен вопрос гарантий безопасности для Украины.

Напомним, недавно Трамп напрямую сказал, что США могут прекратить свое участие в переговорах между Украиной и РФ. Он заявил, что если одна из сторон будет затягивать мирный процесс, то американцы "умывают руки". При этом он отметил, что надеется, что этого не произойдет.