На Донеччині капелани освятили 7000 пасок для військових

фото: Телеграм/ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку військові капелани освятили 7000 великодніх пасок, які передали українським захисникам

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.

"Сьогодні на Покровському напрямку військові капелани освятили понад 7000 великодніх пасок, які доправлено до захисників у бойові підрозділи, а також і на передові позиції за допомогою БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Святкові кондитерські вироби до Служби військового капеланства ОСУВ "Хортиця" було передано небайдужими благодійниками.

Нагадаємо, українські прикордонники зірвали штурм росіян на Донеччині, знищивши МТ-ЛБ і бронемашину.