На Донеччині капелани освятили 7000 пасок для військових
На Покровському напрямку військові капелани освятили 7000 великодніх пасок, які передали українським захисникам
Про це в Телеграмі повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.
"Сьогодні на Покровському напрямку військові капелани освятили понад 7000 великодніх пасок, які доправлено до захисників у бойові підрозділи, а також і на передові позиції за допомогою БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Святкові кондитерські вироби до Служби військового капеланства ОСУВ "Хортиця" було передано небайдужими благодійниками.
Нагадаємо, українські прикордонники зірвали штурм росіян на Донеччині, знищивши МТ-ЛБ і бронемашину.
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