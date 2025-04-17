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17 апреля 2025, 21:45

Китай продает России артиллерию и прах - Зеленский

17 апреля 2025, 21:45
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Фото: YouTube
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По словам президента, есть данные от разведки, говорящие о сотрудничестве Китая с РФ. Хотя раньше китайский лидер уверял, что такого не будет

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По словам президента Украины, есть информация от разведчиков о том, что Китай снабжает Россию артиллерией и прахом. Также он добавил, что китайцы занимаются производством оружия на территории РФ.

Зеленский напомнил, что китайский лидер Си Цзиньпин давал слово, что оружия продавать и отправлять в Россию не будет. Однако, отметил Зеленский, сейчас мы видим другую информацию.

"У нас уже есть факты об этой работе Китая и России по усилению их обороноспособности и это плохие факты", - сказал президент Украины.

Напомним, что ранее в Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне россиян. По словам президента Украины Зеленского, известно, что около 150 граждан Китая сражаются на стороне РФ против нашего государства.

При этом в Китае потом отреагировали эти заявления Украины. Спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что, мол, нужно воздерживаться от "безответственных заявлений". Он также заявил, что Китай всегда говорит своим гражданам держаться подальше от конфликтов в других странах, а тем более от участия в них.

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