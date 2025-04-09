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Президент України розповів про китайців у складі російської армії. За його словами, зараз розвідка та інші структури з'ясовують всі деталі

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента, слідчі СБУ вже поспілкувались з першими двома полоненими з Китаю. З'ясовуються всі факти цих та інших китайців, які знаходяться в складі армії РФ. Зокрема, над цим працюють розвідники.

Станом на цей час Україна має точні дані про щонайменше 150 громадян Китаю, які воюють проти Україні в складі російської армії. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. За словами Зеленського, це ще один доказ того, що Москва просто хоче затягувати бойові дії.

"Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні, їй треба тільки, щоб війна тривала. Нам усім треба – усім партнерам, усім сумлінним учасникам міжнародних відносин, – щоб Росія втратила можливість продовжувати війну, зокрема, шляхом використання ось таких людей", каже Зеленський.

Нагадаємо, що про перших двох полонених китайців стало відомо 8 квітня. Відомо, що українські захисники взяли їх в полон на території Донеччини.