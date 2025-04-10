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У Китаї прокоментували те, що українці взяли в полон громадян КНР на території Донеччини. Дипломат заявив, що варто бути більш "відповідальними" з заявами

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь натякнув, що "відповідним сторонам" варто правильно та чітко розуміти роль КНР у конфлікті (так Китай називає війну РФ проти України), а не "вдаватися до безвідповідальних висловлювань". Саме так він відреагував, коли його спитали про повідомлення української сторони про громадян КНР, які воюють у складі російських окупаційних військ.

Раніше Лінь Цзянь заявив, що уряд Китаю уточнює з українською стороною інформацію про полонених у Донецькій області громадян КНР. Також він зазначав, що китайський уряд завжди закликає своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, а зокрема - уникати участі в них.

Нагадаємо, раніше українські військові на Донеччині взяли в полон двох китайців, які воювали на боці росіян. За словами президента України Володимира Зеленського, це ще один доказ того, що Москва просто хоче затягувати бойові дії. Президент України також казав, що на боці росіян воює щонайменше 150 громадян Китаю.