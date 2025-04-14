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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує RegioNews.

"10 мільйонів євро – саме стільки Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Це – результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Ця зброя вже ефективно працює на фронті – посилюючи нашу дальність, точність і міць", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, разом із литовськими партнерами також працюють над наступним етапом – ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й ще більше підсилити далекобійні можливості України.

Нагадаємо, Канада передала Україні 40 тисяч ракетних двигунів до списаних авіаракет CRV-7.