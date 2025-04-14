Литва виділить Україні 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї
Україна отримає від Литви 10 мільйонів євро для підтримки виробництва сучасного українського далекобійного озброєння
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує RegioNews.
"10 мільйонів євро – саме стільки Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Це – результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Ця зброя вже ефективно працює на фронті – посилюючи нашу дальність, точність і міць", – йдеться у повідомленні.
За словами міністра, разом із литовськими партнерами також працюють над наступним етапом – ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й ще більше підсилити далекобійні можливості України.
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