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16 квітня 2025, 05:23

В окупованому Криму дітей тестують на ненависть до України, – ЦНС

16 квітня 2025, 05:23
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У тимчасово окупованому Криму дітей тестують на ненависть до України. Насамперед йдеться про дітей українців та кримських татар

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованому півострові російська адміністрація запровадила "пункти тестування” для дітей "мігрантів” – тобто всіх, хто не є етнічним росіянином. Насамперед мішенню стали українці та кримські татари", – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, під виглядом "опитувань” дітей ідеологічно обробляють, нав’язують російську ідентичність і шукають "неблагонадійні” родини для подальших репресій.

"Це порушення міжнародного права і ще один воєнний злочин", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, у Бахчисараї тимчасово окупованого Криму росіяни відкрили курси підготовки дітей до мобілізації. Там їх навчають тактиці, медичній підготовці, поводженню зі зброєю та водінню.

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