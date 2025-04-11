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11 квітня 2025, 11:09

РФ активізувала штурми на Запорізькому напрямку: до 40 атак за добу

11 квітня 2025, 11:09
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фото: з відкритих джерел
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Окупанти збільшили кількість штурмів позицій українських захисників на Запорізькому напрямку

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, посилення бойових дій розпочалася приблизно 2 місяці тому.

"Ворог почав більш активно атакувати позиції наших військових, в деякі дні доходило до 30-40 штурмів позицій саме на Запорізькому напрямку",– сказав Федоров.

Водночас він зазначив, що завдяки українським військовим, зокрема і спецслужбам на Запорізькому напрямку, мешканці міста і області не відчули зростання штурмів на фронті.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 531 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія РФ фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області.

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