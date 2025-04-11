Укрпочта сообщает о мошеннических сообщениях с просьбой забрать посылку, которые поступают украинцам

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После перехода по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт

Об этом сообщает Укрпочта в Телеграмме, передает RegioNews.

"Если вдруг вы получите подобное – не нажимайте и не переходите. Мы уже разбираемся, ищем преступников, но просим и вас заботиться об информационной безопасности", - говорится в сообщении

Единственный официальный сайт Укрпочты - ukrposhta.ua.

"Любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве. Кроме того, мы никому не пишем из "незнакомых" номеров. Не вводите банковские данные, не передавайте ничего посторонним лицам", – добавили в компании.

Напомним, в ряде населенных пунктов Харьковщины изменяют порядок выплаты пенсий Укрпочтой.