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07 квітня 2025, 14:10

Через холод на Рівненщині відновили опалювальний сезон

07 квітня 2025, 14:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Відсьогодні в місті Дубно Рівненської області офіційно відновили опалювальний сезон. Усе через похолодання

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Дубенської міської ради, передає RegioNews.

Відтак керівники установ, організацій і підприємств зобов'язані забезпечити запуск систем опалення в період з 7 квітня до 13 квітня, враховуючи температурні показники.

Комунальному підприємству "Дубнокомуненергія" доручили організувати роботу котелень із використанням альтернативних видів палива, орієнтуючись на погодні умови.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 5-7 квітня до України надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків.

Так, на вихідних в Україні випало близько 30 сантиметрів снігу.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 7 квітня, очікується невеликий сніг, в окремих регіонах дощ, заморозки.

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