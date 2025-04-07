Через холод на Рівненщині відновили опалювальний сезон
Відсьогодні в місті Дубно Рівненської області офіційно відновили опалювальний сезон. Усе через похолодання
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Дубенської міської ради, передає RegioNews.
Відтак керівники установ, організацій і підприємств зобов'язані забезпечити запуск систем опалення в період з 7 квітня до 13 квітня, враховуючи температурні показники.
Комунальному підприємству "Дубнокомуненергія" доручили організувати роботу котелень із використанням альтернативних видів палива, орієнтуючись на погодні умови.
Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 5-7 квітня до України надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків.
Так, на вихідних в Україні випало близько 30 сантиметрів снігу.
Раніше повідомлялося, що в понеділок, 7 квітня, очікується невеликий сніг, в окремих регіонах дощ, заморозки.