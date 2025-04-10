Помер зірка "Ліги сміху"
Не стало учасника "Ліги сміху" Олександра Чечуна. У 2022 році він долучився до лав ЗСУ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку в Instagram "Ліги сміху".
"У лігосмішній сім'ї траур. Пішов із життя Олександр Чечун "Стадіон Діброва". Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні, яке опублікували в Stories.
Згодом новину про смерть Олександра Чечуна підтвердили й інші його колеги. Зокрема, товариш по команді "Стадіон Діброва", актор "Кварталу 95", ведучий Володимир Мартинець.
Про причину смерті Чечуна поки що нічого не відомо.
Нагадаємо, гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ.
Трагічно загинула відома волонтерка і дружина загиблого воїнаВсі новини »
24 березня 2025, 19:32Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
20 березня 2025, 14:39Раптово помер народний депутат України
28 лютого 2025, 19:53
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
У Херсоні росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка
10 квітня 2025, 11:28На Полтавщині "швидка" та мікроавтобус після зіткнення опинились у кюветі: є постраждалий
10 квітня 2025, 11:13Окупанти 94 рази обстріляли прикордоння Сумщини: поранена жінка
10 квітня 2025, 11:06Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд в РФ: на Донеччині затримали клірика УПЦ МП
10 квітня 2025, 10:46Ворожа атака на Київ: постраждалих уже троє
10 квітня 2025, 10:41Росіяни вдарили дронами по Словʼянську: наслідки
10 квітня 2025, 10:33Росіяни вночі атакували громаду на Полтавщині: є поранений
10 квітня 2025, 10:22В Україні випало до метра снігу
10 квітня 2025, 10:19Росіяни запустили по Україні 145 безпілотників: як відпрацювала ППО
10 квітня 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію