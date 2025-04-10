10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 11:06

Помер зірка "Ліги сміху"

10 квітня 2025, 11:06
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Не стало учасника "Ліги сміху" Олександра Чечуна. У 2022 році він долучився до лав ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку в Instagram "Ліги сміху".

"У лігосмішній сім'ї траур. Пішов із життя Олександр Чечун "Стадіон Діброва". Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні, яке опублікували в Stories.

Згодом новину про смерть Олександра Чечуна підтвердили й інші його колеги. Зокрема, товариш по команді "Стадіон Діброва", актор "Кварталу 95", ведучий Володимир Мартинець.

Про причину смерті Чечуна поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть Олександр Чечун Ліга сміху
Трагічно загинула відома волонтерка і дружина загиблого воїна
24 березня 2025, 19:32
Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
20 березня 2025, 14:39
Раптово помер народний депутат України
28 лютого 2025, 19:53
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
У Херсоні росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка
10 квітня 2025, 11:28
На Полтавщині "швидка" та мікроавтобус після зіткнення опинились у кюветі: є постраждалий
10 квітня 2025, 11:13
Окупанти 94 рази обстріляли прикордоння Сумщини: поранена жінка
10 квітня 2025, 11:06
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд в РФ: на Донеччині затримали клірика УПЦ МП
10 квітня 2025, 10:46
Ворожа атака на Київ: постраждалих уже троє
10 квітня 2025, 10:41
Росіяни вдарили дронами по Словʼянську: наслідки
10 квітня 2025, 10:33
Росіяни вночі атакували громаду на Полтавщині: є поранений
10 квітня 2025, 10:22
В Україні випало до метра снігу
10 квітня 2025, 10:19
Росіяни запустили по Україні 145 безпілотників: як відпрацювала ППО
10 квітня 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »