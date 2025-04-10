Помер зірка "Ліги сміху"

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Не стало учасника "Ліги сміху" Олександра Чечуна. У 2022 році він долучився до лав ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку в Instagram "Ліги сміху".

"У лігосмішній сім'ї траур. Пішов із життя Олександр Чечун "Стадіон Діброва". Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні, яке опублікували в Stories.

Згодом новину про смерть Олександра Чечуна підтвердили й інші його колеги. Зокрема, товариш по команді "Стадіон Діброва", актор "Кварталу 95", ведучий Володимир Мартинець.

Про причину смерті Чечуна поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ.