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25 лютого 2025, 03:40

Гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ

25 лютого 2025, 03:40
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Фото: YouTube
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Гуморист Ігор Ласточкін опублікував фото зі зброєю та військовим квитком. Таким чином артист повідомив, що долучився до війська

Про це повідомив сам гуморист на своїй сторінці Instagram, передає RegioNews.

Ігор Ласточкін опублікував фото, де можна побачити автомат та військовий квиток. Він зазначив, що "складні часи народжують сильних людей".

Артист також додав напис "один з 4%". Цим він, скоріше за все, натякав на заяви президента США Дональда Трампа про нібито низький рейтинг Володимира Зеленського в Україні.

Довідка. Ігор Ласточкін відомий українським глядачам по багатьом гумористичним шоу. Зокрема, він був ведучим "Розсміши коміка", тренером "Ліги сміху". Також Ласточкін знімався в шоу "Країна У", де він грав "Ігоря з Дніпра".

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