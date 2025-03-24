Трагічно загинула відома волонтерка і дружина загиблого воїна

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У Вінниці пішла з життя волонтерка Катерина Гнот, яка торік втратила чоловіка на війні

Як передає RegioNews, про це Українській правді повідомила подруга Катерини Галина Гладуш.

За словами жінки, це могло бути самогубство. Поліція уже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Галина Гладуш зазначила, що не розповідатиме про обставини смерті з поваги до Катерини.

Відомо, що у волонтерки залишилося двоє маленьких доньок.

Нагадаємо, у Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця часів Другої світової війни.