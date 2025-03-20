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20 березня 2025, 14:39

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

20 березня 2025, 14:39
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фото: kp.ua
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У четвер, 20 березня, помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Йому було 93 роки

Про смерть політика повідомила його онука Марія Фокіна, передає RegioNews.

Як відомо, Фокін обіймав посаду глави уряду з 1990 по 1992 рік.

Він також був заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. В кінці вересня 2020 року Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ через скандальні заяви.

Хто такий Вітольд Фокін

Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка, що на Донеччині. Свою трудову діяльність він розпочав на шахті.

23 жовтня 1990 року Вітольд Фокін обійняв посаду виконувача обов'язків голови Ради Міністрів Української РСР, а вже 14 листопада того ж року його офіційно затвердили на цій посаді. Через півроку, 18 квітня 1991 року, він став прем'єр-міністром Української РСР, беручи на себе управління країною в часи серйозної економічної кризи.

Фокін мав можливість очолити уряд СРСР за запрошенням генерального секретаря КПРС Михайла Горбачова, проте відмовився.

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року і до 1 жовтня 1992 року він виконував обов'язки прем'єр-міністра вже незалежної держави.

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