ЗСУ скасували мобілізацію екскерівника ДФС Насірова

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У Збройних Силах України скасували наказ про мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у корупції. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову до армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Наразі Військовою службою правопорядку у ЗСУ "проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа".

Також зазначається, що таке розслідування розпочате відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ.

"Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали у 2017 році за підозрою в отриманні хабара в розмірі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Раніше ми писали, що ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав ЗСУ.