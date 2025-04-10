07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
04:50  10 квітня
Пити вже не зможе: чоловіку заборонили відвідувати всі бари через жорстоку бійку
05:38  10 квітня
На Київщині затримали браконьєра з уловом на 700 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 07:36

ЗСУ скасували мобілізацію екскерівника ДФС Насірова

10 квітня 2025, 07:36
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Збройних Силах України скасували наказ про мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у корупції. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову до армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Наразі Військовою службою правопорядку у ЗСУ "проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа".

Також зазначається, що таке розслідування розпочате відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ.

"Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали у 2017 році за підозрою в отриманні хабара в розмірі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Раніше ми писали, що ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДФС ЗСУ корупція мобілізація Насіров
До 5 червня всі "обмежено придатні" мають повторно пройти ВЛК, – Міноборони
09 квітня 2025, 15:54
Сирський розповів, скільки солдатів потрібно Україні щомісяця
09 квітня 2025, 14:58
Стало відомо, скільки високопосадовців і правоохоронців притягнули до відповідальності за корупцію з початку 2025 року
09 квітня 2025, 13:20
Всі новини »
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
На Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера: йому світить до 10 років тюрми
10 квітня 2025, 08:14
Запорізька область: ворожа артилерія та авіація вдарили понад 400 разів
10 квітня 2025, 07:59
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Київ
10 квітня 2025, 07:59
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
10 квітня 2025, 07:44
У Миколаєві через атаку БпЛА поранено 10 осіб, двоє – в лікарні
10 квітня 2025, 07:30
У Чорному й Азовському морях – жодного корабля РФ
10 квітня 2025, 07:07
Замість партнерів – тиск і тарифи: дипломатія епохи Трампа
10 квітня 2025, 06:55
Смертельна статистика: у березні на дорогах Київщини – 21 загиблий
10 квітня 2025, 06:53
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, що впав біля приватного будинку
10 квітня 2025, 06:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »