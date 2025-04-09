Ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав ЗСУ
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Справа у суді проти нього триває.
Відомо, що адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.
На 10 квітня запланований розгляд справи щодо ймовірного отримання хабаря Романом Насіровим.
Раніше у Міноборони нагадали, хто підлягає мобілізації та які обов’язки громадян.
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