Ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав ЗСУ

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Справа у суді проти нього триває.

Відомо, що адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

На 10 квітня запланований розгляд справи щодо ймовірного отримання хабаря Романом Насіровим.

Раніше у Міноборони нагадали, хто підлягає мобілізації та які обов’язки громадян.