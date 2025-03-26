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26 березня 2025, 17:39

На Рівненщині викрили канал переправлення чоловіків призовного віку до Білорусі

26 березня 2025, 17:39
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фото: ДПСУ
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Співробітники Держприкордонслужби України викрили двох братів, які здійснювали доставку військовозобов’язаних чоловіків у прикордоння з їх подальшим нелегальним переправленням до сусідньої Білорусі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як з’ясувалось, зловмисники, на власному легковому автомобілі, намагались доправити в прикордоння, з подальшим незаконним потраплянням за кордон, двох громадян України мобілізаційного віку.

Під час руху клієнти отримали ретельний інструктаж щодо об’їзду контрольних постів, порядку дій у разі зустрічі правоохоронців та подальшого переходу держрубежу.

Коштувала така послуга 10 000 доларів США за одну людину. Саме під час передачі валюти групу чоловіків затримали.

Триває слідство.

Нагадаємо, у Рівненській області правоохоронці викрили підпільний завод, який виготовив майже 9000 літрів алкогольних напоїв.

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