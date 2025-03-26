На Рівненщині викрили канал переправлення чоловіків призовного віку до Білорусі
Співробітники Держприкордонслужби України викрили двох братів, які здійснювали доставку військовозобов’язаних чоловіків у прикордоння з їх подальшим нелегальним переправленням до сусідньої Білорусі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Як з’ясувалось, зловмисники, на власному легковому автомобілі, намагались доправити в прикордоння, з подальшим незаконним потраплянням за кордон, двох громадян України мобілізаційного віку.
Під час руху клієнти отримали ретельний інструктаж щодо об’їзду контрольних постів, порядку дій у разі зустрічі правоохоронців та подальшого переходу держрубежу.
Коштувала така послуга 10 000 доларів США за одну людину. Саме під час передачі валюти групу чоловіків затримали.
Триває слідство.
Нагадаємо, у Рівненській області правоохоронці викрили підпільний завод, який виготовив майже 9000 літрів алкогольних напоїв.