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09 квітня 2025, 14:17

Від 12 до 16 тисяч доларів за виїзд: на Львівщині прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

09 квітня 2025, 14:17
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фото: ДПСУ
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У Львівській області прикордонники спільно із поліцейськими викрили зухвалу спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники зупинили мікроавтобус марки Mercedes, в якому було виявлено спеціально сконструйований сховок. У ньому перебували троє громадян України - жителів Київської, Тернопільської та Чернівецької областей, які намагалися уникнути контролю на кордоні.

Чоловіки у такий спосіб хотіли дістатися до ЄС. Вартість такої "подорожі" становила від 12 до 16 тисяч доларів США з кожного клієнта. Гроші зловмисники мали отримати вже після переправлення осіб через державний кордон.

Наразі перевізникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам.

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