Похід за 6700 доларів: на Буковині прикордонники затримали порушника та провідника

фото: ДПСУ

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону успішно відпрацювали інформацію про намір порушення державного кордону України з Молдовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як стало відомо, житель Вінницької області взявся організувати переправлення через кордон мешканця Хмельниччини за 6700 доларів США. Чоловіки планували пішки обійти контрольний пост і далі через ліс дістатися державного рубежу.

Під час руху в напрямку кордону порушники потрапили в об’єктив фотопастки прикордонників та були затримані прикордонним нарядом.

Відносно організатора нелегальної схеми до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Стосовно другого порушника поліцейські склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, на Буковині затримали шестеро чоловіків, які заплативши від 7 до 10 тисяч євро, намагались втекти до Румунії.