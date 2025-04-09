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09 квітня 2025, 13:37

Похід за 6700 доларів: на Буковині прикордонники затримали порушника та провідника

09 квітня 2025, 13:37
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фото: ДПСУ
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Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону успішно відпрацювали інформацію про намір порушення державного кордону України з Молдовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як стало відомо, житель Вінницької області взявся організувати переправлення через кордон мешканця Хмельниччини за 6700 доларів США. Чоловіки планували пішки обійти контрольний пост і далі через ліс дістатися державного рубежу.

Під час руху в напрямку кордону порушники потрапили в об’єктив фотопастки прикордонників та були затримані прикордонним нарядом.

Відносно організатора нелегальної схеми до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Стосовно другого порушника поліцейські склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, на Буковині затримали шестеро чоловіків, які заплативши від 7 до 10 тисяч євро, намагались втекти до Румунії.

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