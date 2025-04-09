У Пекіні відреагували на новини про полонених китайських солдатів в Україні

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Китай повідомив, що співпрацює з Україною для перевірки інформації про участь двох громадян КНР у бойових діях на боці російської армії в Донецькій області

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу, передає RegioNews.

"Китай звіряє інформацію з українською стороною. Хочу підкреслити, що влада Китаю завжди закликала китайських громадян триматися подалі від зон конфліктів, уникати будь-якого залучення до збройних конфліктів та, зокрема, уникати участі у будь-яких військових операціях", — сказав він.

Лінь Цзянь заявив, що позиція Китаю щодо російсько-української війни "є чіткою", а українська сторона "має правильно розуміти китайські зусилля щодо політичного врегулювання української кризи".

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі окупаційної російської армії.

Раніше повідомлялося, що нещодавно на Курщині бійці ССО полонили російських штурмовиків.