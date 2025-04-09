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09 апреля 2025, 12:27

В Пекине отреагировали на новости о пленных китайских солдатах в Украине

09 апреля 2025, 12:27
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фото: Getty images
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Китай сообщил, что сотрудничает с Украиной для проверки информации об участии двух граждан КНР в боевых действиях на стороне российской армии в Донецкой области

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге, передает RegioNews.

"Китай сверяет информацию с украинской стороной. Хочу подчеркнуть, что власти Китая всегда призывали китайских граждан держаться подальше от зон конфликтов, избегать любого привлечения к вооруженным конфликтам и, в частности, избегать участия в любых военных операциях", — сказал он.

Линь Цзянь заявил, что позиция Китая относительно российско-украинской войны "четкая", а украинская сторона "должна правильно понимать китайские усилия по политическому урегулированию украинского кризиса".

Напомним, 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе оккупационной российской армии.

Ранее сообщалось, что недавно на Курщине бойцы ССО пленили российских штурмовиков.

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