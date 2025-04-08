Температура в Україні завтра опуститься до -5 градусів
Найближча ніч буде ще холоднішою - очікуються заморозки до 0…-5 градусів
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, вдень 9 квітня буде холодно, упродовж дня очікується +1…+6 градусів, на Луганщині +6…+9 градусів.
Завтра місцями хмарно, місцями невеликий сніг.
У Києві у середу без істотних опадів, вночі заморозки до -3 градусів, вдень очікується +1…+3 градуси.
"10-го квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер! Некомфортна погода!", - додала синоптикиня.
Раніше повідомлялось, якою буде погода у квітні.
Небезпечні стихійні явища: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 8 квітняВсі новини »
07 квітня 2025, 20:55Через холод на Рівненщині відновили опалювальний сезон
07 квітня 2025, 14:10
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Збитків на майже 20 млн грн: на Сумщині через недбалість судитимуть двох митників
08 квітня 2025, 19:30Їхав рятувати друга: на Харківщині росіяни вбили чоловіка дроном
08 квітня 2025, 19:10На Харківщині окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги: постраждала жінка
08 квітня 2025, 19:09В елітному ЖК Києва горіло авто: поліція знайшла винуватця
08 квітня 2025, 18:55У Вінницькій області науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс
08 квітня 2025, 18:42Росіяни атакували дроном цивільне авто в Херсоні: постраждав чоловік
08 квітня 2025, 18:40Зробила зауваження: чоловік напав з ножем на киянку прямо біля її квартири
08 квітня 2025, 18:22Стало відомо, кого з ув'язнених не беруть до лав ЗСУ
08 квітня 2025, 18:12Російська війська обстріляли Куп’янськ з артилерії: в ОВА показали наслідки атаки
08 квітня 2025, 18:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »