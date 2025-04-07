10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 20:55

Небезпечні стихійні явища: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 8 квітня

07 квітня 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Синоптики поділились прогнозом погоди на вівторок, 8 квітня. В деяких регіонах буде мокрий сніг та ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У вівторок, 8 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг. На решті територій опадів не прогнозують.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів (у Карпатах - від 6 до 11).

Температура вдень від 1до 4 градусів тепла. У південних областях - від 4 до 9 градусів тепла.

Також синоптики нагадали, що діє попередження про небезпечні та стихійні явища на території України. Йдеться якраз про заморозки вночі та вранці від 0 до 5 градусів. Це буде продовжуватися до 11 квітня. Фахівці оголосили другий рівень небезпечності. Заморозки можуть пошкодити ранньоквiтучі плодові дерева та рослини.

У Київській області вдень буде мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі заморозки від 0 до 5 градусів.

Температура вдень від 1 до 4 градусів тепла. У Києві заморозки вночі від 0 до 2 градусів. Температура вдень в столиці буде від 1 до 3 градусів тепла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Укргідрометцентр Синоптики
Через холод на Рівненщині відновили опалювальний сезон
07 квітня 2025, 14:10
В Україні випало близько 30 сантиметрів снігу
06 квітня 2025, 16:09
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
На Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою
07 квітня 2025, 22:35
Припікав тіло праскою та жорстоко бив: на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку
07 квітня 2025, 21:55
Тримались за руки, а тепер поховали разом: у Кривому Розі попрощались з підлітками, яких вбила Росія
07 квітня 2025, 21:25
На Харківщині російський дрон атакував поліцейських
07 квітня 2025, 20:35
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі
07 квітня 2025, 19:55
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 19:35
Пускали лише перевірених: у Харкові працював незаконний покер-клуб
07 квітня 2025, 19:20
У Києві чоловік посварився з перехожим та влаштував стрілянину
07 квітня 2025, 18:55
У Запоріжжі чоловіки зробили з гаража наркотичну лабораторію
07 квітня 2025, 18:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »