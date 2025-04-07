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Синоптики поділились прогнозом погоди на вівторок, 8 квітня. В деяких регіонах буде мокрий сніг та ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У вівторок, 8 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг. На решті територій опадів не прогнозують.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів (у Карпатах - від 6 до 11).

Температура вдень від 1до 4 градусів тепла. У південних областях - від 4 до 9 градусів тепла.

Також синоптики нагадали, що діє попередження про небезпечні та стихійні явища на території України. Йдеться якраз про заморозки вночі та вранці від 0 до 5 градусів. Це буде продовжуватися до 11 квітня. Фахівці оголосили другий рівень небезпечності. Заморозки можуть пошкодити ранньоквiтучі плодові дерева та рослини.

У Київській області вдень буде мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі заморозки від 0 до 5 градусів.

Температура вдень від 1 до 4 градусів тепла. У Києві заморозки вночі від 0 до 2 градусів. Температура вдень в столиці буде від 1 до 3 градусів тепла.