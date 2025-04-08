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Украинские правоохранители сообщили о подозрении российской пропагандистке. Она призвала к ударам по украинским городам

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Заочно сообщили о новых подозрениях российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Правоохранители задокументировали, как она неоднократно призывала к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины. В частности, пропагандистка предлагала командованию РФ уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы обесточить целые регионы.

СБУ сообщила пропагандистке о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей или других тяжких последствий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Владимиру Соловьеву, который годами популяризирует войну РФ против Украины и призывает к геноциду украинцев. По словам правоохранителей, он входит в "медийный пул Путина".