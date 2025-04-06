В Україні випало близько 30 сантиметрів снігу

фото: ДСНС

На горі Піп Іван випало близько 30 см снігу, сильний вітер та обмежена видимість. Туристів закликають утриматися від походів в Карпати

Про це у Телеграмі повідомляє ГУДСНС у Івано-Франківській області, передає RegioNews.

"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї закликаємо утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди. Пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку. Обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів", - наголошують у відомстві.

Пам’ятайте: ваше життя та здоров’я — найвища цінність. Слідкуйте за оновленнями прогнозу та рекомендаціями ДСНС, зауважили рятувальники.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних.