В Україні випало близько 30 сантиметрів снігу
На горі Піп Іван випало близько 30 см снігу, сильний вітер та обмежена видимість. Туристів закликають утриматися від походів в Карпати
Про це у Телеграмі повідомляє ГУДСНС у Івано-Франківській області, передає RegioNews.
"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї закликаємо утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди. Пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку. Обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів", - наголошують у відомстві.
Пам’ятайте: ваше життя та здоров’я — найвища цінність. Слідкуйте за оновленнями прогнозу та рекомендаціями ДСНС, зауважили рятувальники.
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