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06 квітня 2025, 16:09

В Україні випало близько 30 сантиметрів снігу

06 квітня 2025, 16:09
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фото: ДСНС
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На горі Піп Іван випало близько 30 см снігу, сильний вітер та обмежена видимість. Туристів закликають утриматися від походів в Карпати

Про це у Телеграмі повідомляє ГУДСНС у Івано-Франківській області, передає RegioNews.

"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї закликаємо утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди. Пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку. Обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів", - наголошують у відомстві.

Пам’ятайте: ваше життя та здоров’я — найвища цінність. Слідкуйте за оновленнями прогнозу та рекомендаціями ДСНС, зауважили рятувальники.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних.

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