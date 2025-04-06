В Украине выпало около 30 сантиметров снега

фото: ГСЧС

На горе Поп Иван выпало около 30 см снега, сильный ветер и ограниченная видимость. Туристов призывают воздержаться от походов в Карпаты

Об этом в Телеграмме сообщает ГУГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

"В связи с резким ухудшением погодных условий в высокогорье призываем воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды. Порывы ветра и метели могут представлять собой смертельную опасность. Ограниченная видимость усложняет ориентацию даже опытных туристов", - отмечают в ведомстве.

Помните: ваша жизнь и здоровье – самая высокая ценность. Следите за обновлением прогноза и рекомендациями ГСЧС, отметили спасатели.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в выходные.