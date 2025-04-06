В Украине выпало около 30 сантиметров снега
На горе Поп Иван выпало около 30 см снега, сильный ветер и ограниченная видимость. Туристов призывают воздержаться от походов в Карпаты
Об этом в Телеграмме сообщает ГУГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
"В связи с резким ухудшением погодных условий в высокогорье призываем воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды. Порывы ветра и метели могут представлять собой смертельную опасность. Ограниченная видимость усложняет ориентацию даже опытных туристов", - отмечают в ведомстве.
Помните: ваша жизнь и здоровье – самая высокая ценность. Следите за обновлением прогноза и рекомендациями ГСЧС, отметили спасатели.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в выходные.
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