14:46  03 квітня
Вибух у житловому районі Києва: що сталося
13:29  03 квітня
В Україні створили центри підтримки для родичів військовополонених
12:59  03 квітня
Депутата Вінницької облради судитимуть за ухилення від військової служби
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2025, 01:10

На Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію

04 квітня 2025, 01:10
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники та оператор телефонної "гарячої лінії" ДПСУ врятували життя мешканцю Дніпропетровської області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

О четвертій ранку 1 квітня на телефонну "гарячу лінію" ДПСУ надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя Дніпропетровщини. Чоловік повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з Івано-Франківська у напрямку села Татарів. Він сказав, що група перебуває у горах на території Верховинського району. За планом чоловіки вони пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Також він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

Через 7 годин пошуку знесиленого молодика відшукали прикордонники завдяки слідам на снігу, що залишили порушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Прикордонники доставили "незаконного мандрівника" до підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.

Згодом були затримані й двоє спільників – жителі Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.

На порушників кордону склали адмінматеріали за ст.204-1 КУпАП.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина прикордонники горы втеча від мобілізації втеча за кордон
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
Викрали майже 10 млн грн з рахунків клієнтів: на Кіровоградщині судитимуть працівників банку
04 квітня 2025, 01:58
Поліція шукає свідків: на Полтавщині вітчим побив дитину
04 квітня 2025, 01:39
Дніпро під атакою дронів: є пошкодження та постраждалі
04 квітня 2025, 01:21
Атака "Шахедів" на Харків: під завалами багатоповерхівки можуть бути люди
04 квітня 2025, 00:53
Лежав на колії: на Львівщині пасажирський поїзд на смерть збив чоловіка
04 квітня 2025, 00:49
"Сапсан" б’є без промаху: на Донеччині росіяни втратили піхоту та техніку
04 квітня 2025, 00:35
Удар по Харкову: кількість загиблих зросла
04 квітня 2025, 00:27
На Львівщині легковик збив жінку з семирічною дочкою
04 квітня 2025, 00:23
Окупанти атакували дронами Запоріжжя та район: що відомо
04 квітня 2025, 00:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Всі публікації »
Олександр Мусієнко
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »