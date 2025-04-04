На Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

О четвертій ранку 1 квітня на телефонну "гарячу лінію" ДПСУ надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя Дніпропетровщини. Чоловік повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з Івано-Франківська у напрямку села Татарів. Він сказав, що група перебуває у горах на території Верховинського району. За планом чоловіки вони пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Також він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

Через 7 годин пошуку знесиленого молодика відшукали прикордонники завдяки слідам на снігу, що залишили порушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Прикордонники доставили "незаконного мандрівника" до підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.

Згодом були затримані й двоє спільників – жителі Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.

На порушників кордону склали адмінматеріали за ст.204-1 КУпАП.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових.