14:57  04 квітня
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних
13:57  04 квітня
Херсонщина під ударом: ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж
12:39  04 квітня
У Києві чоловік напав на рідного брата з молотком
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2025, 14:57

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних

04 квітня 2025, 14:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У суботу та неділю в Україні очікуються дощі, місцями можливий мокрий сніг

Про це інформує RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 5 квітня, вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ. У центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. У північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°.

У Києві вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

У неділю, 6 квітня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг. Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-4° тепла.

На решті території дощ та мокрий сніг, в центральних областях місцями значні опади. На сході та південному сході вночі без опадів.

Температура вночі та вдень 1-6° тепла, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних і південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

В Києві дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода у квітні поточного року буде аномальною.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз квітень мокрий сніг дощ Укргідрометцентр
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Паркувальний конфлікт у Києві: водія, який побив інспектора, судитимуть
04 квітня 2025, 15:51
На Прикарпатті лісник зі спільником за 5000 доларів планували переправляти чоловіків за кордон
04 квітня 2025, 15:25
Дронова атака по Дніпру: пошкоджено будівлю обласної ради
04 квітня 2025, 15:20
На Сумському напрямку прикордонники захопили в полон 61-річного окупанта
04 квітня 2025, 15:11
Смертельна ДТП на Сумщині: авто наїхало на велосипедиста
04 квітня 2025, 14:31
Херсонщина під ударом: ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж
04 квітня 2025, 13:57
Теракт у Дніпрі: загинув посадовець Юрій Федько
04 квітня 2025, 13:41
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
04 квітня 2025, 13:04
Російський терор: понад 3 000 ударів на Донеччині, є загиблий і поранені
04 квітня 2025, 12:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Андрій Длігач
Всі блоги »