Уламки на подвір'ї школи, пошкоджена тепломагістраль і зміна маршрутів: наслідки ворожої атаки на Київ

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У Києві внаслідок російської повітряної атаки 4 жовтня зафіксували падіння уламків безпілотників у Дарницькому районі. Зокрема, уламки впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews .

"У Дарницькому районі уламки БПЛА впали на припаркований автомобіль. Екстрені служби прямують на місце", — написав Віталій Кличко.

Згодом мер уточнив, що в цьому ж районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Також унаслідок російської атаки в Деснянському районі Києва пошкоджена тепломагістраль. Через це мешканці району тимчасово залишаться без гарячого водопостачання.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", — повідомив Віталій Кличко.

За його словами, ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Через наслідки російської атаки у столиці також змінили організацію руху громадського транспорту.

Тролейбуси №№ 29, 30, 31, 47 із лівого берега курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі.

Тролейбуси №№ 29, 30, 31 із правого берега курсують від залізничної платформи "Куренівка", станції метро "Лукʼянівська" та вулиці Кадетський гай до станції метро "Почайна".

Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.

У КМДА уточнили, що автобус №114 у напрямку залізничного вокзалу курсує за власним маршрутом, а в напрямку вулиці Милославської — через Подільський мостовий перехід.

Окрім того Кличко уточнив, що двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що у Києві 4 жовтня зафіксували влучання в дорожнє полотно Північного мосту. На момент удару по мосту їхали автомобілі.