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04 жовтня 2026, 13:08

Уламки на подвір'ї школи, пошкоджена тепломагістраль і зміна маршрутів: наслідки ворожої атаки на Київ

04 жовтня 2026, 13:08
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Фото ілюстративне
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У Києві внаслідок російської повітряної атаки 4 жовтня зафіксували падіння уламків безпілотників у Дарницькому районі. Зокрема, уламки впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"У Дарницькому районі уламки БПЛА впали на припаркований автомобіль. Екстрені служби прямують на місце", — написав Віталій Кличко.

Згодом мер уточнив, що в цьому ж районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Також унаслідок російської атаки в Деснянському районі Києва пошкоджена тепломагістраль. Через це мешканці району тимчасово залишаться без гарячого водопостачання.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", — повідомив Віталій Кличко.

За його словами, ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Через наслідки російської атаки у столиці також змінили організацію руху громадського транспорту.

Тролейбуси №№ 29, 30, 31, 47 із лівого берега курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі.

Тролейбуси №№ 29, 30, 31 із правого берега курсують від залізничної платформи "Куренівка", станції метро "Лукʼянівська" та вулиці Кадетський гай до станції метро "Почайна".

Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.

У КМДА уточнили, що автобус №114 у напрямку залізничного вокзалу курсує за власним маршрутом, а в напрямку вулиці Милославської — через Подільський мостовий перехід.

Окрім того Кличко уточнив, що двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що у Києві 4 жовтня зафіксували влучання в дорожнє полотно Північного мосту. На момент удару по мосту їхали автомобілі.

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