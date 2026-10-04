На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів двоє загиблих і семеро поранених

Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські військові атакували Харків та населені пункти п’яти районів області. Для ударів армія РФ застосовувала реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

На Дергачівщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще один чоловік отримав поранення.

У Шестаковому російський дрон атакував автомобіль. Внаслідок удару загинула жінка, ще один чоловік постраждав. Крім того, пошкоджений службовий автомобіль рятувальників.

В Ізюмі російські війська завдали ударів безпілотниками та РСЗВ. Унаслідок атак постраждали чотири жінки.

Також в Ізюмі пошкоджені житлові будинки та квартири, адміністративна будівля і складські приміщення.

Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували також у Харкові, Великому Бурлуку та Золочеві. Зокрема, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Загалом за добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули двоє людей, семеро цивільних отримали поранення.

Нагадаємо, що російські військові вранці 4 жовтні завдали удару п’ятьма керованими авіабомбами по Сумській громаді. Унаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей постраждали, двоє з них, попередньо, отримали тяжкі ушкодження.