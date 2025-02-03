Оприлюднено список авто, за які українцям доведеться платити податок

фото з відкритих джерел

Міністерство економіки оприлюднило оновлений перелік легкових автомобілів, власники яких у 2025 році повинні сплачувати транспортний податок

По це інформує RegioNews зпосиланням на пресслужбу Мінекономіки.

До списку потрапили авто з об'ємом двигуна понад 2,5 літра, випущені не більше ніж 5 років тому. Ставка податку на розкіш – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль

Серед марок, які увійшли до переліку: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Як відомо, транспортний податок сплачують як фізичні, так і юридичні особи.

Довідка

Транспортний податок в Україні був введений у 2015 році. Він стягується з власників легкових автомобілів, які були випущені не більше п'яти років тому та мають середню ринкову вартість, що перевищує певний поріг.

Власники-фізособи мають 60 днів після отримання повідомлення, а юрособи сплачують щокварталу до 30 числа місяця після звітного кварталу.

Транспортний податок є частиною так званого податку на розкіш.

Читайте також: Які зміни чекають на українців у 2025 році