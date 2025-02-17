В Україні планують реформувати шкільну освіту: що зміниться

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Міністерство освіти та науки запускає впровадження політики «Освіта для життя», що передбачає оновлення змісту шкільної освіти. Нова програма стартує з вересня 2025 року

Про це на пресконференції розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, потрібно дати нашим дітям максимум універсальних знань і навчити їх практично застосовувати.

"Дати їм розуміння, як ці знання застосовувати. Для цієї мети ми й реалізовуємо політику Освіта для життя", - каже він.

Лісовий що це буде комплексний підхід, який передбачає зміни всіх ключових складників освіти.

"Це власне зміст освіти, це фізичне середовище, в якому перебуває дитина, це обладнання, з яким вона взаємодіє, і це те, як мислить і працює вчитель", - зазначив міністр.

Розробка нової політики проходитиме в п'ять етапів. Пілотування оновленого змісту відбуватиметься у трьох галузях: мистецькій, природничій та технологічній. У проєкті будуть брати участь заклади освіти з усіх регіонів, їхня кількість буде залежати від низки факторів, зокрема кількості учнів у школі, формату навчання, готовності до змін колективу школи тощо.

Нагадаємо, на Волині школи перейшли на дистанційне навчання через значне перевищення епідемічного порогу.