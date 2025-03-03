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03 березня 2025, 21:34

Українські полярники показали, як вимірюють китів в океані

03 березня 2025, 21:34
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фото: скриншот із відео
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Науковці станції "Академік Вернадський" під час досліджень виміряють в океані китів за допомогою дрона та метрової лінійки

Біологи поділилися відео процесу у Facebook, інформує RegioNews.

За словами біологів, заміряти розміри гігантських тварин зовсім не складно - для цього потрібен дрон та лінійка довжиною один метр. Так, біологи використовують шматок білої труби з позначками, щоб було добре видно з повітря.

"Лінійку кладемо на воду поруч з човном, а дрон піднімаємо на висоту 30 метрів. Потім камерою, опущеною вертикально вниз, робимо фото лінійки та кита", – розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Дослідники кажуть, що лінійка, покладена на воду, – один з надійних методів калібрації зображення, бо з усіх об'єктів в кадрі вона матиме найменше викривлення.

Таке дослідження дозволить оцінити показники вгодованості та певні фізіологічні параметри стану окремих китів відповідно до їхньої статі, належності до тієї чи іншої вікової групи або наявності вагітності в самиць.

Оскільки горбані припливають в Антарктику для живлення, це дослідження не тільки допоможе краще зрозуміти стан популяцій цих китів, але й оцінити якість доступної їм кормової бази.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали унікальну родину пінгвінів.

вчені дрон наука Академік Вернадський океан кит лінійка
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