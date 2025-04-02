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02 квітня 2025, 14:38

Уряд змінив умови бронювання для комунальних підприємств

02 квітня 2025, 14:38
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кабмін дозволив підприємствам критичної інфраструктури систем життєзабезпечення бронювати до 75% працівників

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

У відомстві пояснюють, що збільшення бронювання кадрів із 50% до 75% допоможе зменшити дефіцит працівників у комунальних послугах.

Це насамперед стосується фахівців із теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення сміття. Окрім того, додатково для комунальних підприємств спрощено критерії щодо рівня заробітних плат працівників, які підлягають бронюванню.

За словами заступника міністра Костянтина Ковальчука, через нестачу кадрів підприємства працюють на межі можливостей, а підтримувати інфраструктуру без досвідчених фахівців та ремонтних бригад стає все важче.

Відтак, ухвалене рішення дозволить громадам ефективніше планувати свою діяльність, уникати перебоїв у постачанні води, тепла та інших базових послуг.

Нагадаємо, з 1 квітня всі бронювання, оформлені за старими правилами, втратили чинність. Продовжити "броню" своїх фахівців можуть компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

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