Правительство изменило условия бронирования для коммунальных предприятий

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает RegioNews.

В ведомстве объясняют, что увеличение бронирования кадров с 50% до 75% поможет снизить дефицит работников в коммунальных услугах.

Это, прежде всего, касается специалистов по теплоснабжению, водоснабжению, водоотводу и вывозу мусора. Кроме того, дополнительно для коммунальных предприятий упрощены критерии уровня заработных плат работников, подлежащих бронированию.

По словам замминистра Константина Ковальчука, из-за нехватки кадров предприятия работают на грани возможностей, а поддерживать инфраструктуру без опытных специалистов и ремонтных бригад становится все труднее.

Следовательно, принятое решение позволит общинам более эффективно планировать свою деятельность, избегать перебоев в поставках воды, тепла и других базовых услуг.

Напомним, с 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратили силу. Продолжить "броню" своих специалистов могут компании, уже обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.