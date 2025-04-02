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Двоє правоохоронців з Одеської області систематично вимагали хабарі з власників малого бізнесу. Під загрозою мобілізації їхніх працівників підприємці змушені були регулярно сплачувати визначену суму

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

З листопада 2024 року фігуранти щомісяця вимагали гроші, погрожуючи повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку, а також погрожували штрафами та врученням повісток.

Щомісячна сума "данини" становила в середньому 9000 гривень з одного підприємця та визначалася індивідуально. Загалом за місяць з майже 30 підприємців правоохоронці отримували близько 220 тисяч гривень, які ділили між собою.

Одного з правоохоронців затримали 27 березня під час одержання чергового хабаря від кількох підприємців в 42 тисячі гривень.

Обом фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Суд взяв фігурантів під варту з можливістю застави в 1 мільйон гривень кожному. Готується клопотання щодо їх відсторонення від посад.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових.