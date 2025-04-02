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02 квітня 2025, 20:15

Кінотерапія для захисників: в Україні з’явився шостий кінопростір

02 квітня 2025, 20:15
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фото: Facebook / "Дивись українське"
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У медзакладі Нацгвардії України для реабілітації військовослужбовців створили простір для перегляду кіно та зустрічей із зірками українського кіно

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, передає RegioNews.

На відкритті кінопростору глядачам представили історичний фільм "Довбуш".

Кінорежисер і амбасадор Національного туру "Кіно заради Перемоги!" Олесь Санін, який особисто представив стрічку, зазначив: "Ця історія – про нас, про людей, готових пожертвувати життям за свободу. Це фільм про боротьбу, яка триває, поки ми самі не вирішимо, що досягли перемоги".

На заході були присутні заступник командувача Національної гвардії з тилу та начальник логістики, бригадний генерал Олександр Білоус, а також голова правління асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль.

Ініціатива створення кінопросторів у реабілітаційних центрах та медичних закладах була започаткована у 2024 році Асоціацією "Дивись українське!" у співпраці з Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Станом на березень 2025 року в рамках програми вже відкрито шість кінопросторів у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Запорізькій та Полтавській областях.

Нагадаємо, фестиваль DOCVILLE у бельгійському місті Левен скасував показ російського пропагандистського фільму "Росіяни на війні".

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