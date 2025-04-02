У квітні курсуватиме додатковий потяг із Києва до Трускавця
"Укрзалізниця" у квітні запускає додатковий потяг №159/160 за маршрутом Київ – Трускавець
Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення національного перевізника.
Зазначається, що потяг курсуватиме на кілька додаткових дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13 та 14 квітня 2025 року.
З Києва потяг вирушатиме о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку відправлення буде о 09:03 із Трускавця, з прибуттям до столиці о 19:11.
Маршрут також включає зупинки у Львові та Дрогобичі.
Квитки вже доступні для придбання через мобільний застосунок, офіційний сайт компанії та в касах залізничних вокзалів.
Нагадаємо, після масованої кібератаки онлайн-сервіси "Укрзалізниці" знову працюють стабільно.
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