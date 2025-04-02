У квітні курсуватиме додатковий потяг із Києва до Трускавця

фото: УЗ/Тетяна Довгань

"Укрзалізниця" у квітні запускає додатковий потяг №159/160 за маршрутом Київ – Трускавець

Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення національного перевізника.

Зазначається, що потяг курсуватиме на кілька додаткових дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13 та 14 квітня 2025 року.

З Києва потяг вирушатиме о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку відправлення буде о 09:03 із Трускавця, з прибуттям до столиці о 19:11.

Маршрут також включає зупинки у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже доступні для придбання через мобільний застосунок, офіційний сайт компанії та в касах залізничних вокзалів.

Нагадаємо, після масованої кібератаки онлайн-сервіси "Укрзалізниці" знову працюють стабільно.