00:58  02 апреля
Залужный объяснил, будет ли он баллотироваться на выборы президента
05:05  02 апреля
Эвакуировали всю школу: в Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины
05:46  02 апреля
За границу за $5000: на Закарпатье задержали пограничника-взяточника
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2025, 07:41

В апреле будет курсировать дополнительный поезд из Киева в Трускавец

02 апреля 2025, 07:41
Читайте також українською мовою
фото: УЗ/Татьяна Довгань
Читайте також
українською мовою

"Укрзализныця" в апреле запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Киев – Трускавец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение национального перевозчика.

Отмечается, что поезд будет курсировать на несколько дополнительных дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14 апреля 2025 года.

Из Киева поезд будет отправляться в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. В обратном направлении отправление будет в 09:03 из Трускавца с прибытием в столицу в 19:11.

Маршрут также включает остановки во Львове и Дрогобыче.

Билеты доступны для приобретения через мобильное приложение, официальный сайт компании и в кассах железнодорожных вокзалов.

Напомним, после массированной кибератаки онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают стабильно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця билеты поезд апрель Трускавець железная дорога
Укрзализныця объяснила, как курсируют поезда после перехода на летнее время
30 марта 2025, 09:00
Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают после кибератаки
29 марта 2025, 15:34
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 9 гражданских
02 апреля 2025, 08:51
В Украине изменили ПДД: кому разрешили ездить полосами общественного транспорта
02 апреля 2025, 08:50
Ограбила, потому что была пьяна: в Виннице нашли женщину, которая осквернила могилу защитника "Азовстали"
02 апреля 2025, 08:14
Оккупанты более 450 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть повреждения
02 апреля 2025, 08:05
Убытков на 5 млрд грн: на Донетчине разоблачили масштабную схему незаконной добычи угля
02 апреля 2025, 08:00
В Херсоне из-за обстрелов остановился электротранспорт
02 апреля 2025, 07:30
Удар БпЛА по Харькову: спасатели показали последствия массированной атаки РФ
02 апреля 2025, 07:20
Заминированные территории Киевщины: ГСЧС назвала три самых опасных района
02 апреля 2025, 07:16
Как мужчинам за границей получить паспорт без военно-учетного документа и ВВК
02 апреля 2025, 07:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »