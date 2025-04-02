В апреле будет курсировать дополнительный поезд из Киева в Трускавец

фото: УЗ/Татьяна Довгань

"Укрзализныця" в апреле запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Киев – Трускавец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение национального перевозчика.

Отмечается, что поезд будет курсировать на несколько дополнительных дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14 апреля 2025 года.

Из Киева поезд будет отправляться в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. В обратном направлении отправление будет в 09:03 из Трускавца с прибытием в столицу в 19:11.

Маршрут также включает остановки во Львове и Дрогобыче.

Билеты доступны для приобретения через мобильное приложение, официальный сайт компании и в кассах железнодорожных вокзалов.

Напомним, после массированной кибератаки онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают стабильно.